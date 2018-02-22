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Dünya

Lavrov: Kosova diyaloguna ABD katılırsa biz de dahil oluruz

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Şubat (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi görüşmeler için bulunduğu Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, Belgrad-Priştine görüşmelerine ABD’nin katılması durumunda Belgrad’ın davetini almış olan Moskova’nın da katıla

22 Şubat 2018 18:22

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Şubat (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi görüşmeler için bulunduğu Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, Belgrad-Priştine görüşmelerine ABD’nin katılması durumunda Belgrad’ın davetini almış olan Moskova’nın da katılacağını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile gerçekleşen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, diyalogun sürdürülmesi konusunda Avrupa Birliği’nin yeni önlemler alması gerektiğini söyledi ve “ABD, diyaloga katılırsa, Rusya da tepkisiz kalmayacaktır. Sırbistan Moskova’yı da davet ettiği için Rusya da diyaloga katılacaktır\" dedi.

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