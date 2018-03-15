Lavrov: İngiltere'ye misilleme yapılacak

Eski Rus ajan Sergey Skripal'in kızıyla birlikte zehirlenmesinin ardından İngiltere ve Rusya arasında başlayan gerilim büyüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere'nin 23 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi kararına misilleme yapılacağını söyledi.

Resmi haber ajansı RIA'ya konuşan Lavrov, "Rusya İngiltere'nin kararına yakında karşılık verecektir, söz veriyorum" diye konuştu. Lavrov ayrıca kamuoyuna açıklanmadan önce bu karardan ilk olarak İngiltere hükümetinin haberdar edileceğini belirtti.

RIA'nın yayınladığı ilk haberde Lavrov'un "Londra'nın kararına misilleme olarak Moskova'daki İngiliz diplomatları sınıdışı edeceğiz" dediği bilgisi yer almıştı.

İngiltere hükümeti eski Rus çifte ajan Skripal ve kızı Yula'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde 4 Mart'ta uğradığı sinir gazı saldırısından Moskova'yı sorumlu tutmuştu. İngiltere Başbakanı Therasa May ülkedeki Rus diplomatların sınırdışı edileceğini açıklamıştı.

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Lavrov, İngilte'nin suçlamalarının "tamamen hoyratça" olduğunu söyledi.

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, İngiltere tarafına geçen eski ajan Skripal'ı zehirlemeleri için bir nedenleri olmadığı söyledi.

Skripal, Moskova'nın devlet sırlarını İngiltere'ye satmaktan 2006'da Rusya'da hüküm giymişti. Skripal, bir kaç yıl sonra da İngiltere'den üst düzey bir ajanı alma karşılığında takas olarak kullanılmıştı.

İntikam mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise sarin gazı saldırısıyla Rusya'nın önemli bir mesaj verdiğini belirtti. Johnson, "Rusya, görevini bırakarak başka bir hayat tercih etmeyi düşünen ajanlarına bunun intikamının alınacağını göstermek istedi" diye konuştu.

Macron'dan destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İngiltere ile dayanışma içindE olduklarını açıkladı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada İngiltere Başbakanı May ile görüşen Macron'un Londra'nın görüşünü desteklediği belirtildi. Macron'un saldırıda Rusya'nın rolü dışında başka makul bir açıklama olmadığını söylediği kaydedildi.

BM Güvenlik Konseyi Çarşamba günü İngilter'nin çağrısıyla acil toplanarak zehirlenme krizini görüşmüştü. Toplantıda ABD Rusya'yı suçlayarak İngiltere'nin yanında olduğun açıklamıştı.

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Skripal ve kızının durumu kritik

2006'da Moskova'nın sırlarını İngiltere'ye satmaktan hapse giren eski Rus ajanı Skripal, 2010 yılındaki iki ülke arasında yapılan casus takasında İngiltere'ye taşınmıştı. İngiltere'nin Salisbury şehrinde yaşayan Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulya, 4 Mart Pazar günü kentteki bir alışveriş merkezinin dışındaki bir bankta bilinçsiz vaziyette bulunmuştu. Hastaneye yatırılan baba ve kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

AFP,AP,rtr/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe