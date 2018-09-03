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Dünya

Lavrov: İdlib'de olanlara sonsuza kadar tahammül etmek olanaksız

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Eylül (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin İdlib kentindeki zorlaşan duruma sonsuza kadar tahammül edilmesinin olanaksız olduğunu vurguladı ve "militanlarla silahlı muhaliflerin birbirinden ayrılması gerekt

03 Eylül 2018 15:31

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Eylül (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin İdlib kentindeki zorlaşan duruma sonsuza kadar tahammül edilmesinin olanaksız olduğunu vurguladı ve \"militanlarla silahlı muhaliflerin birbirinden ayrılması gerektiği\" uyarısı yaptı.
Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde öğrencilerle bir araya gelen Lavrov, İdlib’deki ateşkes rejiminin sürekli ihlal edildiğini ve iki aydan fazladır bölgeden Suriye ordusu mevzilerine ateş açıldığını söyledi ve ekledi:
\"İdlib’den, Suriye ordusu mevzilerine baskın girişimleri dahi var. Hmeymim’deki üssümüze saldırmak amacıyla bölgeden çok fazla insansız hava aracı gönderiliyor.\"

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