Lavrov: Türkiye tarafından Suriye'ye açılan top ateşleri Rusya'da endişe yaratıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de ordu tarafından ilan edilen tek yanlı ateşkesin bir kaç saat içinde Halep'i de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyledi. Ayrıca Lavrov, Kilis'e ve Karkamış'a düşen roketlerden sonra Türkiye'nin yaptığı topçu ateşlerine ilişkin "Türkiye tarafından Suriye'ye açılan top ateşlerinin Rusya'da endişe yarattığını" söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile yaptığı toplantıdan sonra basına açıklamalar yapan Lavrov, Türkiye'nin Suriye sınırının kapatılmasının giderek daha acil bir hâl aldığını öne sürdü.

Lavrov, Rusya'nın, geçen Cumartesi gününden bu yana Lazkiye ve Şam'da ilan edilen "çatışmasızlık" durumunu Halep'e de hakim kılabilmek için Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çaba gösterdiğini söyledi.

Fakat Lavrov, El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi gibi grupların çatışmasızlığa dahil olmadığını vurgulayarak, Halep'teki ılımlı isyancıların, bu gibi cihatçı örgütler ve müttefiklerinin elindeki alanları terketmesi gerektiğini söyledi.

Halep'de son 10 gün içinde tırmanan çatışmalarda 250'den fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor.

Bu can kayıplarının yaklaşık üçte ikisinin isyancıların mevzilendiği kentin doğu mahallelerinde meydana geldiği kaydediliyor.

Bu bölgede bir hastaneye yönelik bombardımanda 50 kişi ölmüş, ABD hastanenin bilinerek hedef alındığını söyleyerek Suriye hükümetini suçlamıştı.



Bugünkü kayıplar



Bugün ise Halep'de hükümet güçlerinin denetiminde olan bölgelere isyancıların yönelttiği roket saldırılarında 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Suriye hükümetine bağlı yayın organları bu roketlerden birinin bir hastaneye isabet ettiğini ve 3 kişinin öldüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, dün ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile olağanüstü bir toplantı yaptıktan sonra bugün geçtiği Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüşmeden sonra gazetecilere bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Halep'te de çatışmasızlık kararının bir kaç saat içinde alınabileceğini söyledi.



"Ilımlılar çıksın"

Lavrov, Rusya, ABD ve BM müzakerecilerinin amacının, önce çatışmasızlık alanını genişletmek ve "mümkünse süresiz bir çatışmasızlığa dönüştürmek" olduğunu ekledi.

Daha önce ABD ve Suriyeli bazı muhalifler, hükümet güçlerinin sadece Nusra Cephesi'ni hedef almadığını ayrım gözetmeksizin sivilleri de hedef alan saldırılar yaptıklarını öne sürmüşlerdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi geçen hafta Halep'in "insani bir felaketin eşiğine biraz daha yaklaştığını" kaydetmişti.

Büyük bir kısmı harabeye dönüp, altyapısı ciddi şekilde zarar gören Halep'de siviller aylardır elektriksiz ve susuz yaşamaya çalışıyor.



Kerry iki tarafı da suçladı



Dün Cenevre'de BM temsilcisi ve Arap diplomatlarla görüşen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Halep çevresinde şiddeti azaltma konusunda bazı ilerlemeler sağladıklarını ancak Suriye'deki çatışmanın bir çok bakımdan kontrolden çıktığını söylemişti.

Kerry de Mistura ile görüştükten sonra ortak basın toplantılarında "Bir taraf pervasızca ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor" diyerek Suriye hükümetini işaret ettiyse de her iki tarafın da çatışmalardaki tırmanışta sorumluluğu olduğunu da kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Cenevre'den ayrılmadan önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi de yaptı.

Görüşmeden sonra Rusya'da Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada iki bakanın bütün tarafları bir kez daha çatışmaları durdurmaya çağırdıkları açıklanmıştı.