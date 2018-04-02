Lavrov: Eski ajanın ölmesi Birleşik Krallık'ın işine yaradı

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Nisan (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Birleşik Krallık’ın eski Rus ajanı Sergei Skripal’in zehirlenmesini, Brexit sürecinde, \"kendi yararına kullanabileceğini\" savundu.

Eski bir Rus ajanı olan Sergei Skripal ve kızı Yulia’nın Birleşik Krallık toprakları içinde kimyasal madde kullanılarak öldürülmesinin ardından Birleşik Krallık 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Lavrov, katıldığı bir konferansta basına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’ta yaşamını yitiren eski ajanın hedef alınmasının arkasında “başka açıklamalar” olduğunu söyledi ve “Sergei Skipral’e gerçekleştirilen saldırı, Brexit ile ilgili durumlarda verdiği sözleri tutamayan ve kendisini zor durumda bulan Birleşik Krallık’ın yararına olabilir” dedi.