Lavrov: Astana'da öncelik ateşkesin istikrarı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Rus hükümeti olarak Kazakistan'ın başkenti Astana’da yapılacak Suriye barış görüşmelerinden öncelikli beklentilerinin, ateşkesin konsolide edilmesi olduğunu açıkladı. Lavrov, pazartesi günü başlaması planlanan görüşmelerin, muhalif komutanların 'siyasi sürece' katılımını sağlama imkanı da yarattığını kaydetti.

Rusya ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Suriye'de rejim birlikleriyle muhalif silahlı gruplar arasında aralık ayında varılan ateşkesin Astana'daki görüşmelerde Suriye geneline yayılması hedefleniyor.

AB ülkelerine ağır suçlama

Rusya Dışişleri Bakanı, bazı Avrupa ülkelerinin sürecin dışında bırakıldıkları hissiyle, Astana'daki görüşmeleri baltalamaya çalışacakları yönünde ellerinde bilgi bulunduğunu da belirterek, Avrupa ülkelerinin böyle bir girişimde bulunmamalarını umduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Donald Trump başkanlığında bir ABD ile terörle ortak mücadele konusunda Rusya'nın büyük umutları olduğunu da dile getirdi. Uluslararası terör örgütlerinin geçen yıl dünya güvenliğini tehdit eden en büyük unsur olduğunu kaydeden Lavrov “Eğer Trump, terörle mücadelenin kendisi için öncelikli olduğunu söylüyorsa bunu memnuniyetle karşılarız” diye konuştu.

Görevi devretmeye hazırlanan ABD Başakanı Barack Obama’nın sözlerin ötesine pek geçemediğini kaydeden Lavrov, Trump ile Suriye konusunda da verimli bir işbirliği umduklarını ifade etti.

Trump'tan henüz yanıt gelmedi

23 Ocak’ta Kazakistan’ın başkenti Astana’da başlayacak Suriye barış görüşmelerine ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump’ın ekibi de davet edilmişti. Ancak davete henüz bir yanıt gelmediği belirtiliyor.

Özgür Suriye Ordusu ve Fastakim muhalif gruplarının temsilcileri de Astana'da yapılacak barış görüşmelerine katılma kararı aldıklarını duyurmuştu. Suudi Arabistan destekli Yüksek Müzakere Komitesi (HNC) adlı muhalif grup da barış görüşmeleri çabalarını desteklediğini açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reutes/afp/dpa, BD/BK