Lavrov: ABD'nin notasına yanıt vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin, Rusya'nın San Francisco'daki konsolosluğunu ve Washington ile New York'taki iki ek binasını kapatmasını talep etmesine ilişkin olarak, "Moskova, ABD'nin notasını yanıtsız bırakmayacak" dedi.

Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "ABD'nin (Rusya'nın San Francisco'daki konsolosluğunu ve Washington ile New York'taki iki ek binasını kapatma kararıyla ilgili) notasını yalnızca dün gece alabildik. Analizini yaptıktan sonra tepkimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, bu son adımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yla ilişkileri normalleştirmek yönündeki seçim öncesi vaatlerini gerçekleştirmesine izin vermeyen kişiler tarafından atıldığını belirtti.

'Tango iki kişi gerektirir, ABD break dans yapıyor'

Sputnik’in haberine göre Lavrov, "ABD'yle kavga etmenin peşinde değiliz. ABD halkına karşı her zaman dostça yaklaştık, şimdi de çıkarlarımıza uygun olan noktalarda onlarla yapıcı bir diyalog kurmak istiyoruz. Aramızdaki siyasal atmosferin normalleşmesini istiyoruz. Fakat bildiğiniz gibi, tango yapmak iki kişi gerektirir. Bana göreyse, Amerikalı partnerlerimiz bireysel bir break dans yapıyor” dedi.

​ABD'nin, Rusya'nın San Francisco'daki konsolosluğuyla ilgili kararı, Kremlin'in, ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerindeki personelin sayısının 755 kişi azaltılmasını talep etmesinin ardından geldi. Kremlin'in bu adımı, Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle ABD Kongresi'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları almasını izlemişti. Daha önceyse ABD'nin eski başkanı Barack Obama görevi bırakmasından birkaç hafta önce 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti.