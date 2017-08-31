ABD, Rusya'nın konsolosluklarını kapatıyor

Rusya Başkanı Vladimir Putin’in 755 Amerikalı diplomatın sınır dışı etmesinin ardından ABD yönetimi, Rusya’nın San Francisco Konsolosluğu ve iki ek binasını kapatma kararı aldı.

ABD Dışişleri bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, “Eşitlik ruhuna uygun olarak, Rus Hükümeti’nin San Francisco Konsolosluğu, Washington D.C. arşiv ek binası ve New York’taki konsolosluk ek binasını kapatmasını talep ediyoruz. Kapatma işlemlerinin 2 Eylül’e kadar tamamlanması gerekiyor.” denildi.

Kapatma kararına sebep olarak Rusya’nın Temmuz ayında 755 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararı gösterildi. Putin’in bu kararı ise Amerikan Kongresi’nin, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahil olduğu iddiası üzerine Moskova üzerindeki finansal ambargoyu ağırlaştıran bir yasa geçirmesi üzerine gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert açıklamasında, “Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından alınan, Rusya’daki diplomat sayımızın azaltılması kararını tam olarak yerine getirmiştir. Bu hareketin ülkelerimiz arasındaki genel ilişkiye karşı bir haksızlık ve zarar verici unsur olduğuna inanıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ise “Bu kararla birlikte her iki ülke de üç konsoloslukla temsil edilecek. Diplomatik ve konsolosluk ek binaları sayılarında farklılık olacak olsa da Rus Hükümeti’nin bazı ek binalarını, sürekli düşüşte olan iki ülke ilişkilerini durdurmaya yönelik çalışmalarda kullanılması için kapatmamayı seçtik. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Fedarasyonu’nun eşitlik isteğine uygun hareket ederek ileride yaşanabilecek misilleme hareketlerini bertaraf edebilmeyi ve her iki başkanın da hedeflediği amaç olan ‘Her iki ülke arasında gelişmiş ilişkiler ve ortak ilgi alanlarında ilerlemiş işbirliği.’ doğrultusunda ilerlemeyi umut ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, gerektiğinde gerekli adımları atmaya hazırdır” ifadelerine yer verildi.