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Dünya

Lavrov: ABD, Rusya'daki istikrarı etkilemeye çalışıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Ekim (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Moskova’yı seçimlere müdahale etmekle suçlayarak, Rusya’daki istikrarı bozmaya çalıştıklarını söyledi

29 Ekim 2018 14:51

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Ekim (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Moskova’yı seçimlere müdahale etmekle suçlayarak, Rusya’daki istikrarı bozmaya çalıştıklarını söyledi.
Lavrov, Rossiya 1 TV kanalına yaptığı açıklamada, “Bizim onlara yaklaşımlarımız, \'kuşkuculuk\' olarak algılanmasın; ortada, 2015 yılında onaylanan ‘Ukrayna’yı desteklemeye yasası’ adlı bir yasa var. Buna göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’na Rusya’da demokrasinin ilerletilmesi için yılda 20 milyon dolarlık bütçe ayrıldı. Yasada belirtilen ‘Rusya’da demokrasinin ilerletilmesi\' ülkenin iç politikasına müdahale anlamına geliyor” dedi.

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