Lavrentyev Ankara'da Suriye Anayasa Komitesi'nin kurulmasını görüştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Kasım (DHA) - Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye’den sorumlu Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Ankara’da gerçekleşen Rusya-Türkiye görüşmelerinde Suriye’nin anayasa komitesinin oluşturulmasını masaya yatırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “15 Kasım’da Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye’den sorumlu Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Rusya Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de katılımıyla Rus heyeti ile birlikte Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Onal ile görüştüler.

“Görüşmenin merkezinde Suriye’deki durumun gelişim konuları yer aldı. Aynı zamanda istikrarlı ve verimli siyasi barış sürecini sağlayacak anayasa komitesinin en kısa zamanda oluşturulması ve hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çizildi” denildi.

Suriye anayasasında yapılacak değişikliklere ilişkin tekliflerin oluşturulacağı komitenin kurulma kararı 30 Ocak’ta Soçi’de gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde alındı. Daha önce 15’er yer ayırılan muhalefet ve hükümet heyetlerinin listesi belirlendi.