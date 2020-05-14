Lavezzi ve sevgilisine seks kasedi şantajı!

Arjantin futbolunun yıldız isimlerinden Ezequiel Lavezzi ile sevgilisi Natalia Borges'in başı bilgisayar korsanları ile dertte. Karantinayı sevgilisiyle Karayipler'de geçiren Lavezzi'ye 'seks kasedi' şantajı yapılıyor.

Avrupa'da Paris Saint Germain ve Napoli'de forma giyen, son olarak da Çin takımlarından Hebei Fortune'da mücadele eden 35 yaşındaki yıldız, Koronavirüs salgınından korunmak için Brezilyalı sevgilisi Natalia Borges ile Karayipler'de kalıyor.

"Eğer ödemezsek sosyal medyada yayınlayacaklar"

Sözcü'nün haberine göre; Arjantin basınına konuşan 35 yaşındaki futbolcu ve sevgilisi Borges, şantaj yapan bilgisayar korsanları hakkında "Bize Instagram'dan ulaştılar. İki farklı hesaptan yazdılar" ifadelerini kullandı ve şu sözleri sarfetti: "Ellerinde seks kasetleri olduğunu, videolar ve fotoğraflar olduğunu söylediler. Her fotoğraf ve video için 4 bin sterlin istediler. Eğer ödemezsek sosyal medyada yayınlayacaklarını söylediler."



Bilgisayar korsanlarının video ve ses kayıtlarındaki içeriklere dair detaylar vermesiyle yaptıkları şantajın blöf olmadığı ortaya çıktı.



Yaşananların ardından Lavezzi'nin avukatları, siber suçlarla ilgili olarak Arjantin polis departmanı ile temasa geçti.



