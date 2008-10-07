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Spor

Lavezzi takımda kalacak

Arjantinli forvetin özellikle sakatlıklar nedeniyle forvet hattında sorun yaşayan Chelsea tarafından takip edildiği! söyleniyor.

07 Ekim 2008 03:00

Arjantinli forvet Ezequiel Lavezzi’nin özellikle sakatlıklar nedeniyle forvet hattında sorun yaşayan Chelsea tarafından takip edildiği! söyleniyor.

Napoli’nin sezona formda girmesi dikkatleri Güney İtalya takımına çekti. Sezonun en fazla konuşulan konularından biri ortasaha Marik Hamsik’in transfer olup olmayacağıydı. Napoli yönetimi çıkan onca transfer dedikosuna karşın Slovak oyuncuyu kadrosunda tuttu.

Bugünlerde benzer dedikodular Ezequiel Lavezzi için yayılmaya başladı. Arjantinli forvetin özellikle sakatlıklar nedeniyle forvet hattında sorun yaşayan Chelsea tarafından takip edildiği! söyleniyor. Söylentilerin sesi yükselmeye başlayınca Napoli yönetimi de baştan önlem almak istemiş olmalı ki kulübün sportif direktörü Pierpaolo Marino, Ezequiel Lavezzi’nin satılık olmadığını açıkladı. Marino daha da net bir ifade ile Chelsea’ye satılacak bir oyuncuları olmadığı, İngiliz kulübünün teklif yapması halinde, bu teklifin anında reddedileceği belirtti. Londra kulübünün Ezequiel Lavezzi için 13 milyon avroyu gözden çıkardığı söyleniyor.

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