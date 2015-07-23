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Ekonomi

Lavazza, rakibi Carte Noire'i satın aldı

İtalyan kahve zinciri, Carte Noire için yaklaşık 800 milyon Euro ödeyecek

23 Temmuz 2015 17:33

Ünlü İtalyan kahve markası Lavazza’nın, Fransız rakibi Carte Noire’ı satın alma konusunda anlaşmaya varıldı. Fransa’da pazar payının yüzde 20’sine sahip Carte Noire, Lavazza için önem taşıyor. Lavazza, Carte Noire için yaklaşık 800 milyon Euro ödeyecek.

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre; Fransız basını Lavazza’nın, daha önce 1 milyar euro gibi bir fiyat ortaya koyan Carte Noire’ı, diğer teklif verenler PAI, BC Partners ve Cinven gibi fonları geride bırakarak satın aldığını yazdı.

Markanın başkan yardımcısı Giuseppe Lavazza, küresel düzeyde var olabilmek için satışlarının yüzde 70’ini İtalya dışında gerçekleştirerek, 2 milyar dolarlık bir ciro elde etmesi gerektiğini belirtmişti. Lavazza halen satışlarının yüzde 50’sini yabancı ülkelerde gerçekleştiriyor. Carte Noire ise Fransa’da yüzde 20’lik bir pazar payına sahip.

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