'Lavaş Paktı' kuruldu: Ermenistan'ın UNESCO hamlesine, Türkiye ile birlikte 4 ülke itiraz etti

Ermenistan'ın lavaş ekmeğini UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne aldırmasına karşı Türkiye, Azerbaycan, İran, Kırgızistan ve Kazakistan ortak itirazda bulundu. Karar yıl sonunda alınacak.

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Ermenistan’ın lavaşı UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne aldırmasının ardından Türkiye, Azerbaycan, İran, Kırgızistan ve Kazakistan da lavaş için birlikte dosya hazırlayarak UNESCO’ya sundu. 5 ülkenin hazırladığı “İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş, Katırma, Jupka, Yufka” dosyası için verilecek kararın tarihi de belli oldu. Dosyayla ilgili nihai karar 28 Kasım-2 Aralık 2016’da Etiyopya’da düzenlenecek Somut Olmayan Kültürel Miras 11. Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda verilecek.



İlk itirazı değil



Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ermenistan lavaş dosyasını ilk olarak UNESCO’ya “Ermenistan Ekmeği Lavaş” olarak sundu. Komitede söz sahibi olan Türkiye, dosyanın isminin ulusal sahiplik taşıdığını belirterek dosyanın ismine itiraz etti. Türkiye ve Azerbaycan’ın itirazları sonrasında dosyanın adı “Ermenistan’da Lavaş” olarak değiştirildi. 5 ülkenin hazırladığı ortak dosyaya ise “İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş, Katırma, Jupka, Yufka” adı verilerek lavaşın bu coğrafyada yaşayan halkların ortak kültürel mirası olduğu vurgulandı.

Lavaş düğün takısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, dosyada lavaşın Türkiye’de geleneklere girdiğine dikkat çektiklerini belirterek “Birisi yemin ettiği bir şeyi bozduğu zaman kafasında kuru bir lavaş kırıyorlar. Düğünlerde takı takılır gibi lavaş takılır. Burada sadece ekmek yeme kültürü yok. Lavaşın etrafında dönen kültürel ritüeller var. Bunlar tanımlanıyor. Bu farklılıklar anlatılıyor ortak dosyada” dedi.