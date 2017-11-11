Lavanta ve 'siyah elmastan' burs

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da, 2 yıl önce kurulan Eğitim-Geriatri-Ekolojik Tarım-Turizm (EGET) Vakfı, \'siyah elmas\' olarak bilinen trüf mantarının ardından lavanta yetiştiriciliğine de başladı. Vakıf işletmesinde, gelecek dönemde lavanta balı da üretilecek. Elde edilen gelir ise öğrencilere burs olarak verilecek.

Prefabrik yapı üreticisi işkadını Özlem Uzman ve ünlü ressam Safai Özer tarafından Menteşe İlçesi\'nde öğrencilere burs vermek amacıyla 2015\'te kurulan EGET Vakfı, zenginlerin yiyeceği olarak bilinen trüf mantarının ardından lavanta tarlası oluşturdu. Ula İlçesi\'nin Armutçuk Mahallesi\'ndeki tarım işletmesinde lavanta fideleri toprakla buluşturuldu. EGET Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Safai Özer, şöyle dedi:

\"Vakfımız, elde ettiği geliri öğrencilere burs olarak verecek. Vakıf senedimizin değiştirilemez maddesi bu. EGET Tarım İşletmesi, ürettiği ürünlerle örnek olmayı da amaç edinmiş olan bir kuruluş. Tarımsal üretim çeşitlilikleri bağlamında yöre çiftçilerine yeni seçenekler sunmayı hedeflerimizden biri sayıyoruz. \'Eğitime destek olsun lavantanın çiçeği\' diyerek özverili ve amaçlarımıza inanan dostlarla birlikte ilk lavanta fidelerimizi diktik. Lavandula Süper-A türü lavanta fidesi fazlamızın satışına da başladık.\"

EGET Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman ise ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorluk yaşayan üniversite öğrencilerine burs verdiklerini söyledi. Uzman, şöyle konuştu:

\"Vakfa kaynak sağlamak üzere iktisadi işletmeler kurmayı kaçınılmaz sayıyoruz. Bu amaçla, Armutçuk Mahallesi ile Menteşe İlçesi Böbecen mevkiinde araziler satın aldık. Armutçuk\'ta 22 bin metrekare arazide, kamu dışında en büyük trüf mantarı üretim alanını oluşturduk. Trüf mantarı, meşe ağacının köklerinde yetişiyor ve dünyanın en pahalı yiyecekleri arasında bulunuyor. Bu arazide ilk ürününü 2019 yılında verecek olan mantar aşılanmış meşe fidanlarının arasına lavanta fideleri dikildi.\"

Vakıf tarafından, 19 öğrenciye aylık 300\'er lira burs veriliyor.



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