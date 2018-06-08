Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ile birlikte lavantayı ve kullanım alanlarını tanıtmak için \'lavanta tarla günleri\' düzenlerken, etkinliklere katılanlar mor tarlada fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, yeni üretimine başlanan lavantayı ve kullanım alanlarını tanıtmak için Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ile birlikte \'lavanta tarla günleri\' etkinlikleri düzenledi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü\'nün Atatürk Bulvarı üzerindeki 3 dönümlük alandaki etkinliklere Edirne Valisi Günay Özdemir de katıldı. Lavanta tarlasını halka da açılırken, kadınlar lavantalardan hediyelikler tasarladı. Katılanlara lavanta yağı ve hasadıyla ilgili bilgiler verildi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, lavantalardaki arıları ve kelebekleri görünce çocukluğunun aklına geldiğini belirterek, \"Aslında çocukluğumuzda özlediğimiz ve son dönede kaybettiğimiz doğayı bu şekilde geri kazandığımızı fark ettim. Çocuklarımız yetişirken artık kelebekleri, arıları görmez oldular. Sadece kitaplarda resimlerini görüyorlar. Kelebeğin peşinde koşmanın zevkini tatmadılar. İnşallah Edirne bu tür çalışmalarla hem çocuklarımıza yeni alanlar açarak çocukluklarını yaşama fırsatı verecek, hem de bizleri tekrar çocukluğumuza götürerek bizleri gençleştirecekler. Onun için sadece ekonomik anlamda değil, bizim için turizm ve sosyal hayatımıza katkısı anlamında çok önemli olacak\" dedi.

\'AVRUPA\'DA YAĞININ LİTRESİ 100 EURO\'

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek de özellikle lavanta yağının Avrupa\'da litresi 100 Euro\'dan satıldığını ifade ederek, \"Lavanta çok yıllık bir bitki olup, ekonomik ömrü ortalama 10 yıldır, yılda bir defa hasat ediliyor. Başta tıbbi ve kozmetik amaçlı birçok kullanım olanakları bulunuyor. Amacımız lavanta tarımını bölgemizde geliştirerek yaygınlaştırmaktır. Lavantanın dekarından 4 ile 12 litre uçucu yağ elde ediliyor. bugün Avrupa ülkelerinde lavanta yağının 100 Euro\'dan işlem gördüğünü biliyoruz\" şeklinde konuştu. Tülek, lavanta materyallerinin Bulgaristan\'dan alınarak ekildiğini de sözlerine ekledi. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Bülent Bacıoğlu, organizasyonun önemli bir turizm destinasyonu haline gelmesini hedeflediklerini kaydederek, \"Lavantanın gizemi, sihri ve çekiciliğini kullandık. Fotoğraf sanatçıları ve ressamları burada buluşturduk. İlgi, bizi sevindirdi. Edirne\'nin lavanta kokabileceğini gösterdik\" dedi.

MOR TARLA, FOTOĞRAF STÜDYOSUNA DÖNDÜ

Lavanta tarla günlerine katılan ziyaretçiler fotoğraf çekilebilmek için mor tarlalara akın etti. Üç dönümlük deneme amaçlı üretimine başlanan lavanta tarlalarına girenler mor ve yeşil tarlayı adeta fotoğraf stüdyosuna çevirdi. Cep telefonlarıyla da selfie yaptı.



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