LAÜ öğrencilerinden “SOS Çocuk Köyü Yararına Kermes”

LEFKE, (DHA)- Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikoloji Kulübü öğrencileri tarafından kulüp danışmanı Yrd. Doç. Dr. Sultan Şehitoğlu Okumuşoğlu öncülüğünde “SOS Çocuk Köyü”ne destekte bulunmak amacıyla kermes düzenlendi.

LAÜ Plaza Alanı’nda gerçekleşen kermes hakkında bilgi veren Okumuşoğlu, LAÜ Psikoloji Kulübü öğrencilerinin hazırladıkları yiyeceklerle gerçekleştirmiş oldukları kermeste elde edilen gelirin “SOS Çocuk Köyü”ne destek olmak amacıyla bağışlandığını söyledi. Öğrenciler için üniversite ortamındaki sosyal sorumluluk projelerinin gelecek yaşantılarında üstlenecekleri sorumlulukların bir simülasyonunu deneyimlemek gibi algılanabileceğini ifade eden Okumuşoğlu, LAÜ Psikoloji Kulübü’nün geçmiş dönemlerde de benzer projelerle çalışmalar yürüttüklerini ve öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam etmesinin amaçlandığını ve planlandığını dile getirdi.

LAÜ Psikoloji Kulübü Başkanı Ayşenur Ayyıldız ise, danışman hocalarının öncülüğünde ve arkadaşlarıyla beraber emek vererek düzenledikleri kermeste toplanan yardımların “SOS Çocuk Köyü”ne bağışlanması ile yapılan katkıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti.