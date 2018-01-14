Latovlevici: "Hagi idolümdü"

\"Hocamız için takımı görme açısından önemli bir maçtı\"

\"Hagi benim için çok önemli şeyler yaptı\"

SERHAN TÜRK / ANTALYA,(DHA) -

Galatasaray\'ın Rumen futbolcusu Iasmin Latovlevici, Gheorghe Hagi\'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta ile oynanan ve 2-0 galip geldikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Devre arası kampında bir hazırlık maçı oynadıklarını dile getiren Latovlevici, \"Çok fazla söylenecek birşey yok. Antrenman havasında geçen bir maç ama diğer taraftan da önemli. Hocamız için de önemliydi aslında takımı görme açısından. Bizim için de önemliydi\" dedi.

\"HAGİ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER YAPTI\"

Latovlevici, 1996-2000 yıllarında Galatasaray\'da forma giyen Gheorghe Hagi\'nin kendisi için çok önemli şeyler yaptığını ve küçükken idolü olduğunu söyleyerek, \"Aynı dili konuştuğunuz insanlarla buluşmanız ve maç yapmanız güzeldi. Benim için iyi oldu\" diye konuştu.

4 ayda 2 defa ameliyat olduğunu da hatırlatan Latovlevici, \"Hayatımda ilk defa böyle bir şey gerçekleşti. Bu zor dönemde benimle beraber olan aileme ve kulübe teşekkür ediyorum\" şekilnde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hagi\'nin açıklamaları

