T24 LogoT24 Logo
Spor

Latovlevici: "Hagi idolümdü"

"Hocamız için takımı görme açısından önemli bir maçtı" "Hagi benim için çok önemli şeyler yaptı" SERHAN TÜRK / ANTALYA,(DHA) -  Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Iasmin Latovlevici, Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta ile o

14 Ocak 2018 23:29

\"Hocamız için takımı görme açısından önemli bir maçtı\"

\"Hagi benim için çok önemli şeyler yaptı\"

SERHAN TÜRK / ANTALYA,(DHA) - 

Galatasaray\'ın Rumen futbolcusu Iasmin Latovlevici, Gheorghe Hagi\'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta ile oynanan ve 2-0 galip geldikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. 
Devre arası kampında bir hazırlık maçı oynadıklarını dile getiren Latovlevici, \"Çok fazla söylenecek birşey yok. Antrenman havasında geçen bir maç ama diğer taraftan da önemli. Hocamız için de önemliydi aslında takımı görme açısından. Bizim için de önemliydi\" dedi. 
\"HAGİ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER YAPTI\"
Latovlevici, 1996-2000 yıllarında Galatasaray\'da forma giyen Gheorghe Hagi\'nin kendisi için çok önemli şeyler yaptığını ve küçükken idolü olduğunu söyleyerek, \"Aynı dili konuştuğunuz insanlarla buluşmanız ve maç yapmanız güzeldi. Benim için iyi oldu\" diye konuştu.
4 ayda 2 defa ameliyat olduğunu da hatırlatan Latovlevici, \"Hayatımda ilk defa böyle bir şey gerçekleşti. Bu zor dönemde benimle beraber olan aileme ve kulübe teşekkür ediyorum\" şekilnde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hagi\'nin açıklamaları
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKANTALYADHARumenIasmin Latovlevici Gheorghe HagiViitorul ConstantaLatovleviciAntrenmanHocamızBizimBENİMYAPTI" LatovleviciGalatasarayGheorghe HagiBenimBuGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Hagi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24