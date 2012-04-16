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Latin Katolik Kilisesi, Anayasal tanınma istedi

Türkiye Katolik Episkoposlar Kurulu Başkanı Ruggero Franceschini, yeni Anayasa da tüzel kişiliklerinin tanınmasını ve mallarının iade edilmesini istedi

16 Nisan 2012 17:06

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

Türkiye Katolik Episkoposlar Kurulu Başkanı Ruggero Franceschini, yeni Anayasa da tüzel kişiliklerinin tanınmasını ve mallarının iade edilmesini istedi. “Bizi tanımadıkları için eski binalarımızı tamir edemiyoruz” diyen Franceschini, “1913 tarihli listede kayıtlı bulanan 200’ü aşkın bina için mutabık kalınacak miktarda bir tazminat ödenmesini diliyoruz” dedi. Süryani Katolik Patrik Vekili Yusuf Sağ, “Baba gibi değil ana gibi anayasa istiyoruz” dedi.
 
Türkiye Episkoposlar Kurulu Üyeleri TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na geldi. Kurul, yeni anayasadan beklentilerini bir metinle komisyona sundu.

Toplantı çıkışında Franceschini, “Dostça bir görüşme oldu. Biz, Latin Katolik Kilisesi’nin hukuki kişiliğinin tanınmasını, hükmü şahsiyetinin tanınmasını istedik. Böylece, birçok kilise ve dünya mirası varlıkların tamir edilmesi sağlanacak” dedi. 

Uzlaşma komisyonuna sunulan talepler şöyle:

-Cumhuriyet ilanından sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Hazine’nin mali haline gelmiş binaların geri verilmesini ve yeni tapuların tüzel kişilik adına kaydedilsin

-Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma 1913 tarihli listede kayıtlı bulunan ve bugün faaliyette bulunan binalar tüzel kişilik adına kaydedilsin

-Yeni yasaların çıkması beklenirken Katolik Kilisesinin taşınmazların müsaderesi için yeni davalar açılmamalı

-1913 tarihli listede kayıtlı bulunan 200’ü aşkın bina için mutabık kalınacak miktardaki bir tazminatın ödenmesini diliyoruz

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