Latin ezgileriyle bahar

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), ilkbaharla birlikte canlı ve hareketli ezgilerle izleyici karşısına çıkacak.



CSO Müdürü Çağatay Akyol, orkestranın konserleriyle ilgili bilgi verirken, Mayıs ayı sonlarına kadar dünyaca ünlü sanatçı ve grupları başkentte konuk edeceğini söyledi.



Konserler için sponsor desteği de gördüklerini anlatan Akyol, Limak Holding’in katkı sağladığı viyolonsel sanatçısı Natalia Gutman’ın konserinin büyük ilgiyle karşılandığını belirtti. Akyol, diğer kuruluşlara da orkestranın konserlerine sponsor olmaları için davette bulundu.

Orkestranın 19 ve 20 Marttaki konserlerinde Azeri şef Rauf Abdullayev yönetiminde sahne alacağını ifade eden Akyol, konserde CSO sanatçılarından klarnette Orçin Civelek, viyolada Murat Cangal ile kontrbasta Mehmet Sönmez’in izleyiciyle buluşacağını aktardı. Akyol, konserin programında Ludwig van Beethoven’ın ölümsüz eseri "Egmont Uvertürü"nün yanı sıra, Max Bruch’un "klarnet ve viyola için konçerto", Serge Koussevitzky’nin "kontrbaskonçertosu" ile Çaykovski’nin "Francesca da Rimini" isimli yapıtının yorumlanacağını söyledi.



Sahnede Latin fırtınası



CSO’nun Nisan başındaki konserlerinde sahnede Latin rüzgarının eseceğini anlatan Çağatay Akyol, bu 4 konserde orkestranın ünlü Brezilyalı Şef Jose Maria Fiorencio yönetiminde sahne alacağını ifade etti.



Bu konserlerde, piyanist Galina Petrova’nın 26 Martta, tanınmış keman sanatçısı Maxim Fedotov’un ise 27 Martta orkestranın konuğu olacağını belirten Akyol, "Geçen sezon da konuğumuz olan Şef Fiorencio, Latin Amerika’da çok önemli bir şef. Yaklaşık 20 yıldır Polonya’da yaşıyor. İki hafta üst üste bizimle birlikte olacak" dedi.



Akyol, 2 ve 3 Nisandaki konserlerde de Latin Amerika ezgilerinin ağırlıklı olacağını ifade ederek, Astor Piazzolla’nın "Tangazo" ve "Mevsimler", Heitor Villa-Lobos’un "Bachianas Brasileiras VII-Preludio and Fugabachianas", "Brasileiras V-6 Çello ve Soprano İçin", Lorenzo Fernandes’in "Batuque" ve George Gershwin’in "Cuban Uvertürü"nün seslendirileceğini söyledi.



Fazıl Say gelecek



Piyanist ve besteci Fazıl Say’ın 10 Nisanda George Gershwin’in "Rhapsody in Blue" adlı yapıtıyla sahne alacağını bildiren CSO Müdürü Akyol, bu konserde orkestrayı Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü Şef Naci Özgüç’ün yöneteceğini belirtti.



Piyanist Hüseyin Sermet’in 16 ve 17 Nisanda seyirciyle buluşacağına işaret eden Akyol, orkestrayı Türkiye’ye ilk kez konuk olan Şef Martin Fisher’in yöneteceğini söyledi. Akyol, bu konserin de Sevda-Cenap And Müzik Vakfının iş birliğiyle gerçekleştirileceğini kaydetti.



Orkestranın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına rastlayan konserlerinde Doğuş Çocuk Orkestrası ile sahneyi paylaşacağını belirten Akyol, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için de özel bir konser düşündüklerini dile getirdi.



Gençlik Haftası Konseri için özel bir proje planladıklarını anlatan Akyol, "Sayın Bakanımız Ertuğrul Günay’ın da isteği doğrultusunda, kendi projesi olarak görülebilir, Atatürk Spor Salonu’nda bütün üniversite gençliğine ücretsiz konser vereceğiz" dedi.



Programın detayları üzerinde görüştüklerini ifade eden Çağatay Akyol, "Sürpriz bir program olacak. Lise ve üniversite gençliğini kapsayan, herkesin gelmesini istediğimiz o büyük mekanda CSO, gençlere 19 Mayısta bir konser armağan edecek" sözleriyle bu özel projeye ilişkin bilgi verdi.