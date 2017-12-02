Latin Amerika’nın araştırmacı gazetecilerine ödülleri verildi

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Aralık (DHA) – Dünya Şeffaflık Örgütü Latin Amerika’daki Basın ve Toplum Enstitüsü ile birlikte her yıl düzenlediği Latin Amerika Ödülleri’nde yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma eylemlerini cesurca ortaya çıkartabildikleri için Salvador, Venezuela, Brezilya ve Panamalı araştırmacı gazetecileri ödüllendirdi.

Ödül kazanan gazeteciler El Salvador’da cinsel taciz iddialarını takip ederken, Venezuela’da ordu içindeki, Brezilya’da inşaat sektöründeki ve Panama’daki yardım kuruluşlarında meydana gelen yolsuzlukları ortaya çıkarmıştı.

Latin Amerika Araştırmacı Gazetecilik Konferansı (COLPIN) kapsamındaki töreninde konuşan Dünya Şeffaflık Örgütü Başkanı Delia Ferreira Rubio “Araştırmacı gazeteciler yolsuzluk karşıtı aktivistlerin cesur ve değerli müttefikleridir. Yolsuzluk yapanların sorumlu tutulması konusunda bize yardım ederler. Onların işlerini desteklemek ve korumak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi. Dünya Şeffaflık Örgütü Latin Amerika Ödülleri’nin 2001’den bu yana ortak sponsorluğunu üstleniyor.

Kazananların listesi şöyle:

- El Salvador’un El Faro kentinde gazetecilik yapan María Luz Nóchez “Neden reşit olmayan çocuklara yönelik gerçekleşen cinsel saldırıların yüzde 90’ında sanıklar cezasız kalıyor?” konulu araştırmasıyla birincilik ödülünü aldı.

- İkincilik ödülü Venezuela ordu harcamalarında sistemik bir çıkar çatışmasını ortaya çıkartan ve Armando.info için çalışmakta olan bir ekibe gitti. Ekipte yer alan gazetecilerin adları Joseph Poliszuk, Katherine Pennacchio, Patricia Marcano ve Roberto Deniz.

- Üçüncülük ödülü iki araştırma arasında paylaştırıldı. Brezilya’da inşaat sektöründe Metro kraterine ilişkin araştırmayı durdurmak için rüşvet veren şirketlere yönelik araştırmalarıyla Folha de São Paulo yayınında çalışan Flávio Ferreira, Mario Carvalho ve Rogério Pagnan ödül aldı. Panama’da ise meclisteki bir yardım kuruluşu yolsuzluğunu ortaya çıkartan La Prensa gazetesinden Mary Triny Zea üçüncülük ödülü paylaştı.