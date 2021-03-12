Latin Amerika'da polis köpekleri Covid-19 tespit ediyor

Araştırmalar, köpeklerin insanlara göre çok daha üstün koku alma yeteneklerine sahip olduğunu gösterirken dünyanın birçok yerinde polislerin himayesindeki koklayıcı köpekler; uyuşturucu, silah ve ceset tespit etmede kullanılıyor. Şimdi ise El Salvador'da polis köpekleri Covid-19 tespiti için eğitiliyor. Bu eğitimlerde enfekte olmuş bir kişinin terine benzer yapay aromalar kullanılıyor.

France 24'te yer alan habere göre, Narkotik ile mücadele eden polis teşkilatında bir köpek bakıcısı olan Wilber Alacron, Covid-19 türlerinin sürekli değişmesi sebebiyle bu sürecin pek de kolay olmadığını belirtti. Ancak bilinen türleri için sahte aromalar üretilmiş durumda.

Bölgesel köpek eğitimi tatbikatı için Meksika'da bulunan Alacron, Covid-19 koklayıcı köpeklerin yakında havalimanları, terminaller, sınır noktaları gibi yerlerde devriye gezmesini beklediğini söyledi. Aynı zamanda Alacron, köpeklerin enfekte olan kişiyi algılayıp işaretlediğini ve sıkı bir güvenlik protokolunu etkinleştirdiğini belirtti. Alacron, sonra bu şekilde yakınındaki kişilerin de Covid-19'a yakalanmasının önleneceğini ekledi.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar köpeklerin enfekte olmasına rağmen semptom göstermeyen bireyleri bile tespit edebileceğini gösteriyor. Covid'e Karşı Köpekler kuruluşunun başkanı Juan Mancillas, AFP'ye yaptığı açıklamada Meksika'nın Sonora eyaletinde devlet ve özel kuruluşların hâlihazırda operasyonda olan altı köpeği olduğunu belirtti. Ayrıca Covid-19 tespit etmesi için 30 köpeğin eğitimde olduğunu da ekledi. Söylediğine göre bu köpeklerin arasında Golden Retriever, Labrador, Alman Çobanı ve Belçika çobanı gibi türler bulunuyor.

Bu sırada Avrupa'da Çek eğitmenler, köpeklerin Covid-19 tespitinde %95'lik bir başarı gösterdiğini tespit etti. Britanya'da Tıbbi Tespit Köpekleri adlı kuruluş da; kanser, Parkinson hastalığı ve sıtma gibi rahatsızlıkların da kokusunu alabildiği söylenen köpeklerden yararlanmayı umuyor. ABD'nin Florida eyaletinin en büyük ikinci kenti olan Miami'de, köpekler basketbol taraftarları arasında Covid-19'a yakalanan kişileri tespit etmek üzere görevlendirildi.

Veacruz eyaletinde bulunan K9 Koklayıcı Köpekler Şirketi himayesindeki Covid-19 tespit eden köpeklerin her biri 24 bin dolar değerinde.