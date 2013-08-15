Latin Amerikalı liderlerden Fidel Castro’ya yaşgünü mesajları

Erol Anar



Önceki gün 87. yaşgünü kutlayan efsanevi Küba lideri Fidel Castro’ya Latin Amerika’dan yaşgünü mesajları yağıyor. Birçok kişi, lider ve organizasyon Fidel’e mesaj göndererek yeni yaşını kutluyor.

Castro, yakın arkadaşı Hugo Chavez’in ölümünden bu yana toplum içinde görünmedi. Yapılan resmi açıklamalarda, onun sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

Küba medyası ise bu hafta boyunca Castro’nun bazı makale ve fotoğraflarını tekrar yayınlıyor.



Castro’nun yeğeni: “Amcam, dünyadaki açlık sorunundan dolayı endişeli”

Küba halkı ise, sokaklarda ve radyo, televizyon programları aracılığı ile liderlerinin yaşgününü kutladı.

52 yaşındaki avukat Cary duygularını radyodan şöyle ifade etti:“Bu yaşlı genci, bu ülkenin rehberi olarak kabul ettik. Şimdi yaşlı ve hasta, ama bir an olsun yazmaktan ve esinlenmekten kendini alamıyor.”

28 yaşındaki kuaför Yulia Hernández ise, “Ben onu görmek isterim. Ona sağlıklı nice yıllar diliyorum. O olmadan biz hiçbir şeyiz.” dedi.

Fidel Castro’nun yeğeni olan, Küba Devlet Başkanı Raúl Castro’nun kızı, Mariela Castro ise yaptığı açıklamada, amcasının düşünsel ve fiziksel olarak aktif olduğunu, sadece dünyadaki açlık sorunu ile ilgili endişeler taşıdığını belirtti.

Latin liderlerin Castro’ya mesajları

İki ay önce adayı ziyaret ederek, Fidel ile görüşen Uruguay Devlet Başkanı José Mujica, doğum günü mesajında onun için şöyle dedi: “Fiziksel olarak hareket zorluğu çeken bir ihtiyar o; ama aynı zamanda kafası genç, diri bir insan.”

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ise yaptığı açıklamada, Fidel Castro’yu “iflah olmaz bir iyimser ve yorulmaz bir savaşçı olarak” niteleyerek selamladı. Ortega ayrıca, hâlâ Fidel’den öğrendiğini de sözlerine ekledi.

Venezula lideri Nicolás Maduro, Fidel’i kutladı ve onu “Tarih tarafından aklanmış, beraat ettirilmiş bir halk adamı” olarak niteledi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de, Castro’nun yaşgününü kutlayarak, onu büyük bir insan olarak tarif etti.

FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia=Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri) de bir bildiri ile Castro’nun yaşgününü kutladı. Bildiride özetle şöyle denildi: “Comandante Fidel, gerçek demokrasi, sosyal adalet ve ulusal egemenlik için, senin doktrin ve mücadeleni rehber alarak, Kolombiya’da barış için mücadele ediyoruz.”

Küba medyasında ayrıca Castro’nun yıllar önceki doğum günlerini kutlayan ünlü kişilerin mesajlarına da yer verildi. Brezilyalı yazar Jorge Amado, Vietnam eski lideri Ho Chi Minh, İspanyol şair Rafael Alberti, Ekvatorlu ressam Oswaldo Guayasamín, Kübalı ses sanatçısı Silvio Rodríguez gibi kişilerin eski mesajları yayınlandı.

Fidel Castro’nun son zamanlarda biyoloji üzerine çalıştığı, okuduğu bildirildi.