Latin Amerika'nın en büyük havayolu şirketi Covid-19 nedeniyle iflas başvurusu yaptı

Latin Amerika'nın en büyük hava yolu şirketi LATAM, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin havacılık sektöründe yarattığı krizin ardından iflas başvurusunda bulundu.

LATAM Havayolları Grubu'nun internet sistesinde duyurulan iflas açıklamasında rezervasyon, personel maaşları, yolcu ve kargo operasyonlarının süreçten etkilenmeyeceği belirtildi. Açıklamada, "ABD İflas Kanunu 11'inci maddedeki finansal yeniden düzenleme süreci, borcumuzu düşürmek için alacaklılarımızla görüşmek, ticarı sıkıntılarımızı bildirmek için şans sunuyor. Diğer ülkelerdeki iflas süreçlerinden farklı işliyor" ifadeleri yer aldı.

LATAM CEO'su Roberto Alvo, iflas kararının temel sebeplerinden birinin Covid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları olduğunu söyledi.