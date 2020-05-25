Latin Amerika'da Covid-19 vakaları artıyor; Şili Devlet Başkanı "Sağlık sistemi sınıra yaklaştı" dedi

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yeni merkezüssü haline gelen Latin Amerika'da vaka artışı sürüyor. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkenin sağlık sisteminin sınıra çok yaklaştığını açıkladı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Şili'de en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü başkent Santiago'daki bir saha hastanesinin açılışında açıklama yapan Pinera "Sağlık sisteminin çok baskı altında olduğunun fazlasıyla farkındayız. Sınıra çok yaklaştık. Çünkü hem ihtiyaçlarımız hem de tıbbi bakım konusundaki talepler çok büyük artış gösterdi. Yoğun bakım ünitesi yataklarına ve solunum cihazlarına çok ihtiyacımız var" dedi.

Ülkede yaklaşık 70 bin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. 700'den fazla kişi Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Hükûmet 19 milyonluk ülke nüfusunun dörtte birine yönelik acik temel gelir yardımı ödemelerinin tarihini öne aldığını duyurdu.