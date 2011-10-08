-Latifiye Camisi ''En güzel cami'' seçildi MARDİN (A.A) - 08.10.2011 - Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen, ''En güzel cami yarışması''nda Mardin'deki 640 yıllık Latifiye Camisi en güzel cami seçildi. Latifiye Cami İmam Hatibi Mehmet Ümit Özonay, kentin en güzel camisi seçilen Latifiye Camisi'nin 1371 yılında inşa edildiğini anlattı. Caminin mimari özelliğinin günümüze kadar korunduğunu kaydeden Özonay, şunları söyledi: ''Camimiz 1371 yılında dikdörtgen şeklinde inşa edilmiştir. Artuklu Beylikleri zamanında Vezir Abdullatif tarafından yaptırıldığı bilinen cami, iki defa restore edilmiştir. Camimizin dış bükey kemerli, mihrap üzerinden yükselen bir kubbesi vardır. Bu camiye akustik bir ses düzeni sağlamaktadır. Yani ses sistemi olmadan da imam sesini bütün cemaate duyurabilir. Camimizin mihrabı yapıldığı dönemin özelliğini koruyor. Taştan olan minberimiz de önemli ölçüde özelliğini koruyor.'' Özonay, camide aynı anda 700 kişinin ibadet edebildiğini kaydederek, ''Camimizde ayrıca, kütüphane, çayhane, mutfak, kız Kur'an kursu, seminer odası bulunmaktadır. Hem kadınlara hem erkeklere hitap edebilecek içinde duşlukları olan lavabolar vardır. Caminin ana mekanında yaklaşık 450 kişi, avlusu ile birlikte 700 kişi namaz kılabiliyor'' diye konuştu.