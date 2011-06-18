-LATİFE HANIM'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI İSTANBUL (A.A) - 18.06.2011 - Mustafa Kemal Atatürk'ün bir süre evli kaldığı eşi Latife Hanım'ın 112. yaş günü kutlandı. Latife Hanım'ın yaş günü nedeniyle hazırlanan doğum günü pastasını, yeğeni Mehmet Sadık Öke ve Pegasus Yayınlarından çıkan ''Teyzem Latife'' kitabının yazarı Fatih Bayhan, yayınevinin Taksim'deki merkezinde birlikte kesti. Burada kitabıyla ilgili açıklama yapan Bayhan, Nisan ayında okuyucusuyla buluşan kitabın Latife Hanım'ın portresini çizdiğini, Atatürk ve Latife Hanım'ın evlenmelerinden, boşanmalarına kadar geçen süreci anlattığını kaydetti. Kitap için Latife Hanım'ın yeğeni Öke ile 25 saatlik bir röportaj yaptıklarını ifade eden Bayhan, ''Bunların deşifre süresi de uzun. Bu çekimin üzerinde yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışma da yaptık. Aile içinde Latife Hanım ile ilgili anlatılan bilgiler, yeğeni Öke'nin ifadeleriyle vücut buldu. Yeğeni sözcülük yaptı'' dedi. Kitabın çok büyük ilgi gördüğünü kaydeden Bayhan, Türk kamuoyunda bugüne kadar oluşturulan bir Latife Hanım imajının bulunduğunu, ilkokulda başlayan bir Latife Hanım portresinin bütün zihinlerde yer ettiğini, o imajın en başında ''huysuz kadın Latife''nin yer aldığını vurguladı. İnsanların zihninde Atatürk'e, ''Kemal'' diye hitap eden bir Latife Hanım imajının da bulunduğunu aktaran Bayhan, ''Aslında bu kitap şimdiye kadar oluşturulmaya çalışılan Atatürk imajından ziyade Latife Hanım imajını düzeltmeyi amaçlayan bir kitap. Kitap, Latife'nin aslında huysuz bir kadın olmadığını, huysuzluk gibi algılanan davranışlarının arka planında neler yattığını, Atatürk-Latife ilişkisini anlatıyor. Kitap, Atatürk'ün insani yanını, evlenen boşanan, evin içinde fasulye ayıklayan, evin içinde bulaşık yıkayan, acıktığında ne istiyorsa onu eşinden isteyen Atatürk fotoğrafını anlatması bakımından da önemli'' ifadelerini kullandı. -YEĞENİ ÖKE- Latife Hanım'ın yeğeni Öke de kitapta kendi gözüyle teyzesini anlatmadığını, anneannesi başta olmak üzere büyüklerinin gözüyle anlattığını, kendini kitapta bir anlatıcı olarak gördüğünü belirtti. Teyzesiyle 8 yıl birlikte yaşadıklarını kaydeden Öke, ''Bütün özel günlerde bir araya gelirdik. Hepsini gayet iyi hatırlıyorum. Çünkü çocukla çocuk olan, çocuklarla çok ilgilenen bir insandı. Cumhuriyet Bayramı ve 23 Nisanın ne manaya geldiğini ilk ondan öğrendik. Atatürk'ü bize anlatan ilk kişiydi. Ben 23 Nisana, 'çocuk bayramı' diyordum. Bana 'çocuk bayramı değil. Size hediye edildiği için çocuk bayramı deniliyor. 23 Nisan milli egemenlik bayramıdır' diyordu. Bize milli egemenliğin ne olduğunu anlatmıştı'' dedi. Teyzesinin 25 yaşında boşandığını hatırlatan Öke, ''Dile kolay 50 sene... 2,5 senenin doluluğuyla, 50 senenin boşluğunu dengeleyen bir terazide, kimseye bir şey söyleyemeden yaşıyor. Mesela babası vefat ettikten sonra her 10 Kasımda Atatürk'ün sevdiği yemekleri yaparak, bütün aileye yemek daveti verirdi. Her Cumhuriyet Bayramında aile onda toplanırdı. Bu kitapta bilinen Latife imajının dışındaki gerçek Latife'yi anlatırken, paşayı da anlatmak istedim'' diye konuştu.