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Latif Erdoğan ve Cemil Barlas, Meral Akşener'in açtığı 'kaset' davasında beraat etti

İki isim 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret'le suçlanıyordu

03 Kasım 2016 18:39

MHP eski milletvekili Meral Akşener’in ‘kaseti olduğunu’ iddia eden gazeteciler Latif Erdoğan ve Cemil Barlas, haklarında, “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlamasıyla açılan davadan beraat etti.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3. duruşmasına sanıklar Erdoğan ve Barlas katılmadı. Duruşmada söz alan Meral Akşener’in avukatı, sanıkların iyi niyetli olmadığını belirterek, yasa maddesindeki en üst seviyeden cezalandırılmalarını istedi.

Cemil Barlas’ın Akşener’e ait kaset olup olmadığıyla alakalı bir beyanı olmadığını söyleyen sanıklar avukatı ise, Latif Erdoğan’ın ise kaset olduğu hakkında kendisine bilgi verildiğini ancak görüntüleri izlemediğini belirtti. Erdoğan’ın kaset içeriği ile bir bilgisini olmadığını söyleyen avukat müvekkillerinin beraatini istedi.

 

"Suç işleme kastı tespit edilemedi"

 

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıkların suç işleme kastının yeterince tespit edilemediğine dikkat çekerek, Barlas ve Erdoğan hakkında beraat kararı verdi.

 

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