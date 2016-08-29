Cemaat itirafçısı Latif Erdoğan: Darbecileri Altunizade'deki o binada gördüm

Bir dönem Fethullah Gülen’e en yakın isimlerden olan Latif Erdoğan, "Altunizade’deki FEM binasında darbeci subayların hepsini gördüm. Tüm örgütsel toplantılar o binada yapılırdı" iddiasında bulundu.

Sabah gazetesinden Fatih Ulaş'a konuşan Erdoğan, "Emniyetteki sorguları sırasında merdivende çekilmiş meşhur fotoğrafta yer alan darbeci askerlerden, Akın Öztürk haricinde tamamını o binada gördüm" dedi.

Latif Erdoğan, Altunizade'ye ilişkin şunları söyledi:

"Genelde FEM Dershanesi'nin personeli olmayan, talebeyle ilişiği olmayanlar Gülen'le görüşeceği veya kendi aralarında toplantı yapacağı zaman evvela arabalarla gelir, garaja girerdi. Yayan gelinmezdi. Garajdan özel bir asansörle en üst kata çıkılırdı.

Otel odası gibi kullanılan odalara misafirhane denir. Dışarıdan gelenler için, 100-200 kişinin kalabileceği odalar olurdu.

Binada sonradan çok değişiklik yapıldı. 3-4 kez tadilattan geçirildi. İlk başta 2 katlıydı.

"500 bin dolarlık akvaryum"

Özel odasını ve tüm ayrıntıları kendisi dışında Cevdet Türkyolu bilir. Bina o dönem çok şatafatlı yapılmıştı. O günkü parayla 500 bin dolar tutarında akvaryum vardı. Bir oda kadar büyük bir akvaryumdu. İçinde yüzlerce çeşit balık vardı. Onun yemi, bakımı ayrı bir işti. Akvaryumun özel bakıcısı vardı.

Her türlü örgütsel toplantı orada yapılıyordu. Her gün toplantı olurdu. İl imamları toplantısı ayda bir yapılırdı. Zaman, Samanyolu, Bank Asya gibi kuruluşların haftada bir toplantısı olurdu.

Haftada bir Gülen'le röportaj da yapılırdı. Ben de yaptım. Esnaf tüccar, işadamları çağrılır, dinleyici olarak katılırlardı.

Orası çok hinterlandı geniş bir yerdi, sirkülasyon çok olurdu.

Emniyetteki sorguları sırasında merdivende çekilmiş meşhur fotoğrafta yer alan darbeci askerlerin, Akın Öztürk haricinde, tamamını gördüm. O generallerin kimi o dönem askeri öğrenciydi, kimi de teğmendi. O fotoğraftaki herkesi tanıyorum.

Bazen Gülen bir bahaneyle bulunduğu yere gelip gitmeleri yasaklardı. En yakınları bile o dönem yanına gidemez, bulunduğu kata çıkamazdı. Muhtemelen o dönemde yurt içindeki ve dışındaki görüşmelerini yapardı.

Bütün okulların ve dershanelerin üst katında, hem genel toplantılar için hem de Gülen geldiği zaman kalması için böyle üst katlar hazırlanırdı. Ankara'da Samanyolu Koleji, İzmir'de Yamanlar ve Bozyaka'da, Konya'da hep benzer yapılar vardı. Bunların hepsinde özel asansör vardı, giriş çıkışlar doğrudan yukarı olsun, oradaki insanlar gelenleri görmesin diye..."