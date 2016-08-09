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Politika

Latif Erdoğan kaset iddiasını CNN Türk'te tekrarladı; Meral Akşener "Allah'ın laneti üzerinizde olsun" dedi

Akşener, programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz'a da yüklendi

09 Ağustos 2016 12:55

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener bir dönem Fethullah Gülen’in en yakınlarından biri olan Yeni Akit yazarı Latif Erdoğan'ın kendisine ilişkin kaset iddialarını gündeme getirmesine tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Akşener, "Kemalettin Özdemir'le çok yakın dostlukları olduğunu biliyorum" diyen Yeni Akit yazarı Erdoğan'a ve CNN Türk'teki programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz'a "Programınızda hem haysiyet hem itibar cellatlığı yapıyorsunuz sizi esefle kınıyorum. Allahın laneti hepinizin üstüne olsun" dedi. 

Latif Erdoğan dün gece CNN Türk'te Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu oldu.  Erdoğan'ın CNN Türk'te, MHP'li Meral Akşener'e ilişkin kaset iddialarını yeniden gündeme getirmesi olay yarattı.

Latif Erdoğan, programda, "Daha önceden ben Meral Akşener'in Cemaat'e yakın olduğunu hissediyordum. Ama Kemalettin Özdemir'le çok yakın dostlukları olduğunu biliyorum. Emniyet imamı. Bu düzeyde bir ilişki olduğunu herkes duyuyordu. Belki de o dönemde Cemaat'in önünü açacak uygulamalar da yapıldı" dedi.

Daha sonra kaset iddialarının Cemil Barlas'a ait olduğunu söyleyen Erdoğan, bu iddialara da inanmadığını söyledi ancak Meral Akşener'in tepkisi Twitter'dan geldi.

Meral Akşener Twitter adresinden açıklama yaparak Latif Erdoğan'a ve programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz'a yüklendi.

Akşener Twitter adresinden programın sunucusuna yöne "@arslandidem programınızda hem haysiyet hem itibar cellatlığı yapıyorsunuz sizi esefle kınıyorum. Kemalettin Özdemir'le hiç bir dostluğum ve irtibatım yoktur.Derhal düzeltin.Aksi taktirde yargıya taşıyacağım. Şerefsiz bir terör örgütünün şerefsiz itirafçılarına haysiyet cellatlığı yaptırıyorsunuz.Allahın laneti hepinizin üstüne olsun" açıklamasını yaptı.

Geçen Şubat ayında hükümete yakın A Haber kanalında Latif Erdoğan, Cemaat'in kendisine Meral Akşener ile ilgili bir kaset izletmek istediğini iddia etmişti. Bu açıklama sonrasında Meral Akşener Latif Erdoğan'ı mahkemeye vermişti.

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