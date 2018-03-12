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Lastikten fırlayan jant işçiyi öldürdü

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir gemi söküm firmasında kepçe operatörü Servet Özkaya, aracın lastiklerine hava basarken tekerlek jantının bir anda fırlayıp, vücuduna isabet etmesi sonucu öldü

12 Mart 2018 20:03

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Aliağa ilçesindeki bir gemi söküm firmasında kepçe operatörü Servet Özkaya, aracın lastiklerine hava basarken tekerlek jantının bir anda fırlayıp, vücuduna isabet etmesi sonucu öldü.
Olay, Aliağa\'daki gemi söküm firmalarından birinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Firmada kepçe operatörü Servet Özkaya, aracın lastiklerine hava basarken tekerlek jantı bir anda yerinden çıkıp fırladı. Özkaya jantın vücuduna isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Servet Özkaya\'nın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Morgdaki işlemlerinden sonra Özkaya\'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Muğla\'nın Seydikemer ilçesine gönderildi.

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