Lastiklerin yarısı düşük havalı

Michelin'in yaptığı araştırmaya göre araçların yüzde 61'i düşük havalı lastiklerle kullanılıyor



Michelin’in araştırması, Türkiye’de araçların yarıdan fazlasının düşük havalı lastiklerle kullanıldığını; her 10 araçtan 1’inde ise lastik hava basıncının tehlikeli oranda düşük olduğunu ortaya koydu.



Düşük hava basınçlı lastik, patlama, yol tutuş kabiliyetinde azalma ve ıslak zeminde kontrol kaybı gibi riskler taşıyarak can güvenliğini tehdit eden sonuçlar doğurabiliyor.



Dört yıldır düzenliyor



Michelin’in karayollarında can güvenliğini artırma ve araçların yakıt tüketimini azaltarak çevreyi koruma amacıyla 2005 yılından beri Türkiye’de hayata geçirdiği ‘Lastiklerde doğru hava basıncı’ aktiviteleri bu yıl dördüncü kez düzenlendi.



Doğru hava basıncı konusunda sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla 2008 Ekim-Kasım aylarında hayata geçirilen aktiviteler İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları ile Ankara, İzmir ve Bursa’da düzenlendi.



Dört ilde 14 gün süren aktiviteler boyunca alışveriş merkezleri ve akaryakıt istasyonları gibi araç trafiğinin yoğun olduğu yerlere kurulan çadırlarda araçların lastik basınçları özel Michelin ekipler tarafından kontrol edildi, hatalı basınçlar düzeltildi ve sürücülere lastiklerdeki doğru hava basıncının önemi anlatıldı.



Aktiviteler kapsamında toplam 3 bin 696 aracın lastikleri incelendi. Araçların yüzde 61’inin düşük havalı lastiklerle kullanıldığı, her 10 araçtan 1’inde ise lastik hava basıncının tehlikeli sonuçlara yol açabilecek kadar düşük olduğu saptandı.



Patlama riski var



Lastikler, taşıt ile yol arasındaki tek temas noktasını oluşturdukları için, yol güvenliği için ve yakıt ekonomisi açısından büyük önem taşıyor. Eksik hava basıncında kullanılan lastikler, yol tutuş kabiliyetini azaltırken, direksiyon hakimiyetinde tutarsızlığa neden oluyor. Islak zeminde fren mesafesini artırıyor.



Ayrıca yüksek patlama riski oluşuyor. Tüm bunlar da trafik kazalarının meydana gelmesi riskini artırıyor. Eksik hava basıncı ayrıca lastik omuzlarında fazla basınca ve bunun sonucunda yıpranmaya yol açarak, lastik ömrünü yüzde 30’a kadar azaltıyor.