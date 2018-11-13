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Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan silahlı saldırıda öldü (4)

İŞÇİLER OMUZLARINDA TAŞIMIŞTI Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, 22 Şubat'ta toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varılmasının ardından zam alan işçiler tarafından omuzlarda taşınmıştı

13 Kasım 2018 19:18

İŞÇİLER OMUZLARINDA TAŞIMIŞTI
Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, 22 Şubat\'ta toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varılmasının ardından zam alan işçiler tarafından omuzlarda taşınmıştı. İşveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonrası işçilere yüzde 12 zam yapılırken, İzmit\'te lastik fabrikasının önüne açıklama yapmak için gelen Karacan, işçilerce omuzlara alınmış, meşaleler yakılarak, toplu iş görüşmelerinin sonuçlanmasının sevinci yaşanmıştı.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

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OMUZLARINDA TAŞIMIŞTI Lastikİş Sendikası Genel Başkanı Abdullah KaracanKaracanSelda Hatun TANİZMİT Kocaeli DHA FOTOĞRAFLI
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