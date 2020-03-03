Lastik değiştirirken TIR çarptı; 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'da, TIR'ın patlayan lastiğini değiştiren şoför ve muavini, arkadan gelen başka bir TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çarpan TIR'ın sürücüsü de yaralandı.

Ankara Çevre Yolu'nun Eryaman kesiminde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, İstanbul yönüne giden TIR'ın lastiğinin patlaması üzerine sürücü aracı yol kenarına park etti.



TIR şoförü ve muavini, lastiği değiştirmek için aracı krikoyla kaldırdığı sırada, aynı yönden gelen Hakan Özkara yönetimindeki TIR, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, farklı yerlere savrulan şoför ve muavin yaşamını yitirirken, Özkara da hurdaya dönen TIR'da yaralandı.

Özkara, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken TIR sürücüsü ve muavinin kimliği, kaza yerinde tespit edilemedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)