Lastik değişiminde en sık yapılan 10 hata

LASTİKLER



Sürücülerin lastikler konusunda pek de dikkatli davranmadıkları bir gerçek. Oysa lastikler ihmal edilirse, problem eninde sonunda kaçınılmaz olur. Böyle bir şey başınıza geldiğinde de, sonrası pahalıya mal olabilir.Bu yüzden hangi nedenle olursa olsun (eskime veya yaz-kış değişimi) lastikler söz konusu olduğunda, alttaki 10 öneriye uymanızı tavsiye ederiz.Yasal sınır 1.6 mm olmasına rağmen, özellikle kış lastiklerinde tavsiye derinliği 4 mm’dir. Bunun nedeni, azalan diş derinliğinin lastiğin karlı zemine tutunma kabiliyetini azaltması ve fren mesafesinin tehlikeli derecede artmasıdır. Islak zeminde ise aquaplaning riski artar.En geç 10 yılda kış lastikleri değiştirilmeli. Ancak burada da değişim için 6 yıl tavsiye ediliyor. Hem de profil derinliği doğru sınırlar içinde olsa bile. Artan yaş, fren mesafesi ve yanal tutunma kabiliyetini olumsuz etkiler, lastiğin hasar görme riski artar. Lastiğin yaşını, yan kısmındaki DOT numarasından (fotoğrafta) görebilirsiniz.Mümkün olduğunca aynı profile sahip lastikleri tercih edin. Yaz ve kış lastiklerini asla aynı anda kullanmayın. Lastikleri her zaman akslara dikkat ederek değiştirin, profili daha iyi olan lastikleri arka aksa monte edin. Bunun nedeni, aracın iz takip yeteneğini arka tekerleklerin belirliyor olması.Uygun boyutlarda bijon kullanın. Gerekenden kısa bijonlar, en kötü senaryoda lastiğin akstan fırlamasına neden olabilir. Gerekenden uzun bijonlar ise aracın süspansiyonuna zarar verir.Bijonları önce hafifçe sıkın, ardından tork anahtarı kullanarak sabitleyin. Doğru tork anahtarının, çeyrek turdan sonra tıklaması gerekir. Aşırı güç kullanmak bir süre sonra bijonun gevşemesine neden olabilir. Doğru tork değerlerini aracın kullanım kitapçığında bulabilirsiniz. 50 km’de gittikten sonra bijonları yeniden sıkın.Ayarlı kriko kullanın: Hem kullanımı fazla güç gerektirmez, hem de yerlerinde sabit kalırlar. Avadanlıktaki basit krikoları sadece mecbur olduğunuz zamanlarda kullanın. Krikoyu bağlarken zeminin sağlam ve düz olması gerekir. Aracın krikodan kayması, sadece araca değil, size de zarar verebilir.Fazla basınç azdan iyidir. Olması gerekenden daha az hava basıncı, aşınmaların ve yakıt tüketiminin artmasına (100 km’de 0.3 lt’ye kadar) neden olur. Tavsiye edilen değerin 0.3 bara kadar üzerinde basınç kullanmak zararlı olmaz.Aracınızda kullanılmasına izin verilen lastik türlerini tercih edin. Kar lastiklerinin yan kısımlarında kar tanesi sembolü ve profillerinde de çok sayıda çentik bulunur.Maksimum hız verilerine dikkat edin. Yeni taktığınız kış lastiğinin maksimum hız limitini, kokpitte görünen bir noktaya not edin.Lastiklerin takılı oldukları pozisyonları işaretleyin ve temizleyin. Kurutun ve nemsiz bir yerde saklayın. Lastiklerin bulunduğu mekânda benzen, yağ ve kimyasallar olmamalı. Saklama işlemini, jantlar varsa yatay, jantlar yoksa dikey konumda yapın.