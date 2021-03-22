Lastik botun batmasının ardından 3 gündür aranan sığınmacı adada bulundu: Ot yiyerek hayatta kalmaya çalışmış

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 3 kişinin ölümüne neden olan lastik botun batmasının ardından 3 gündür aranan sığınmacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Boğaz Adası'nda bulundu. Bitkin vaziyette bulunan Somalili Muhammed Seyyid'in (16) ot yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

19 Mart'ta Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan bot battı. 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55’te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Sahil Güvenlik ekipleri, kayıp sığınmacının bulunduğu Boğaz Adası ve çevresinde arama yaparken can yeleği buldu. Bunun üzerine sığınmacının adaya çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duruldu. Ekiplerin Boğaz Adası üzerinde yaptığı aramalarda Somalili Muhammed Seyyid'i, sağ olarak bulundu.

Ekiplerce kurtarılan Seyid, Çeşme Alper Çizğenakat Devlet Hastanesine kaldırdı. Bitkin olduğu gözlemlenen Seyyid'in burada yapılan tetkiklerde durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Can yeleğiyle hayatta kalan ve yüzerek Boğaz Adası'na çıkan Seyyid'in, kayaların arasında temiz su içtiğini ve ot yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. (DHA)

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