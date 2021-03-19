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İzmir'de sığınmacıları taşıyan bot battı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor

19 Mart 2021 12:28

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan bot battı. 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinden denize açılan lastik bot, henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Durumun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 

İlk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi. Sahil güvenlik ekiplerince 3 kişi kurtarıldı. Kayıp 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55’te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor" açıklamasını yaptı. 

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