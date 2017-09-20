Lastik botta yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Enez İlçesi\'ne bağlı Sultaniçe Köyü açıklarında, lastik şişme bot içinde yakalanan A.A.F., çıkarıldığı mahkemece \'göçmen kaçakçılığı\' suçundan tutuklandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultaniçe Köyü sahili açıklarında lastik şişme bot içinde A.A.F.\'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A.F. çıkarıldığı mahkemece \'göçmen kaçakçılığı\' suçundan tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi\'ne konuldu.