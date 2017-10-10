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Lastik botta 54 Suriyeli yakalandı; çocuklar uyuyakaldı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden lastik botla ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 54 Suriyeli göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

10 Ekim 2017 15:19

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nden lastik botla ve yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na geçmeye çalışan 54 Suriyeli göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yapan TCSG 902 Sahil Güvenlik botu, bugün saat 04.30\'da, Dalyan Uçburun açıklarında bir lastik bot belirledi. Müdahale eden ekipler, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 54 Suriyeliyi yakaladı. Yakalanan grup, Çeşme İskelesi\'ne getirildi, üşümemeleri için battaniye dağıtıldı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri ise yiyecek ve içecek dağıttı. Yorgunluktan banklarda uyuyakalan gruptan Mahmud Dahil bebek dikkatleri çekerken, bazı çocuklar da yere serilen battaniyelerin üzerinde uyudu.
Gruptakilerden düzgün Türkçesi ile dikkati çeken 15 yaşındaki Ekrem Maraş, Halepli olduğunu belirterek, ailesiyle birlikte 4 yıldır Gaziantep\'te yaşadığını söyledi. Gaziantep\'te çeşitli işlerde çalıştığını anlatan Maraş, ağabeyinin İsviçre\'ye gittiğini, kendisinin de onun yanına gitmek için insan kaçakçıları ile 500 dolara anlaştığını ifade etti. İlk defa kaçma girişiminde bulunduğunu anlatan Ekrem Maraş, bir daha böyle bir girişimde bulunmayacağını söyledi. Maraş, hiç okula gitmediğini ifade ederek, imkan olursa okumak istediğini de sözlerine ekledi. Yakalananların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği öğrenildi.

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