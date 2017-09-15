Lastik botta 44 Suriyeli yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nden lastik botla ve yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 44 Suriyeli, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 05.30\'da, Bulamaç Adası yakınlarında, lastik botla ilerleyen 13\'ü kadın 21\'i çocuk toplam 44 Suriyeli kaçağı tespit etti. Lastik bota müdahale eden ekipler; grubu yakaladı. Didim D Marin Gümrük İskelesi\'ne getirilen ve sağlık kontrolleri yapılan grup, ardından Aydın Göç İdareleri İl Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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