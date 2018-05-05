T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lastik botta 38 Suriyeli kaçak yakalandı

Levent YENİGÜN/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 9'u çocuk, Suriyeli 38 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

05 Mayıs 2018 13:19

Levent YENİGÜN/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kaş ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 9\'u çocuk, Suriyeli 38 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
​Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı TCSG-33 Bot Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Kaş\'a bağlı Gürmenli Adası açıklarında lastik botta kaçaklar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik bottaki kaçaklara \'dur\' ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen kaçakların botu, ekipler tarafından durduruldu.
9\'u çocuk, 12\'si kadın, Suriyeli 38 kaçak sahil güvenlik botuna alındı. Kıyıya çıkarılan kaçakların güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent YENİGÜNKAŞ Antalya DHA ANTALYA KaşYunanSuriyeliSahil GüvenlikGüvenlik KomutanlığıTCSG33 Bot KomutanlığıKaşGürmenli AdasıBölgeyeUyarılaraKıyıyaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24