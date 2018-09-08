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Lastik botta 11'i çocuk 37 kaçak yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden lastik botla ve yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 11'i çocuk 37 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

08 Eylül 2018 16:56

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden lastik botla ve yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 11\'i çocuk 37 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışma sonucu, bir grup kaçağın tekneyle yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, Bodrum\'un Köçek Adası açıklarındaki lastik bota, bugün saat 07.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 11\'i çocuk, 37 kaçak yakalandı.
Kaçaklar, Sahil Güvenlik\'te yapılan işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi.

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