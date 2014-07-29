Lastik botta 1 saatlik kabus

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize açıldıkları lastik botun su alması sonucu korku dolu anlar yaşayan 6 çocuk, çevredeki yatlar tarafından kurtarıldı.

Bodrum ilçesinde Günbatımı Plajı'nda denize giren Elmas Dampalıpar (13), Doğukan Doğu (13), İrem Tarkan (11), Deniz Taba (10), Hülya Tabak (7) ve Mehmet Deka (12) yakındaki bir marketten aldıkları tek kürekli lastik bir botla denize açıldı.

Plajdaki güvenlik şeridini de aşan çocuklar, Çatal Adası yönüne gitmeye başladı. Akıntının da etkisiyle bot kıyıdan 1 mil kadar uzaklaştı.

Bir süre sonra su almaya başlayan üç kişilik bottaki çocuklardan 2'si suya düştü. İyi yüzme bilen çocuklar bota tutunarak, yardım beklemeye başladı.

Bu sırada bölgeden geçen bir yattakiler çocukları fark edip durumu Sahil Güvenliğe bildirdi.

Yatın personeli bir yandan da zodyak botla yanlarına gittiği çocukları kurtarıp, kıyıya getirdi.

Bu sırada bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, çocukların kurtarıldığını görünce rahat nefes aldı.

'Hava kararınca korktuk'

Yaşadıkları 1 saatlik korku dolu anları anlatan çocuklardan Elmas Dampalıpar, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Heyecanlanmadık ama hava kararmaya başladığı için korkuyorduk. Çünkü karanlık olduğu zaman bizi denizde bulamazlardı. Uzaktan geçen yatlara el sallayıp, sesimizi duyurmaya çalıştık sonunda bizi gördüler. Sahil Güvenlik, 'Bir daha böyle bir şey yaparsanız ceza yazarız' diyerek, bizi uyardı. Hata yaptığımızın farkındayız. Ama bu bize ders oldu. Tesadüfen de olsa kurtulduk" dedi.

Evleri plajın yakınında olan ailelerin çocukları kurtulduktan sonra olaydan haberleri olduğu öğrenildi.