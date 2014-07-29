T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Lastik botta 1 saatlik kabus

Bodrum'da lastik botla denize açılan 6 çocuk, boğulma tehlikesi atlattı

29 Temmuz 2014 10:00

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize açıldıkları lastik botun su alması sonucu korku dolu anlar yaşayan 6 çocuk, çevredeki yatlar tarafından kurtarıldı.    

Bodrum ilçesinde Günbatımı Plajı'nda denize giren Elmas Dampalıpar (13), Doğukan Doğu (13), İrem Tarkan (11), Deniz Taba (10), Hülya Tabak (7) ve Mehmet Deka (12) yakındaki bir marketten aldıkları tek kürekli lastik bir botla denize açıldı.

Plajdaki güvenlik şeridini de aşan çocuklar, Çatal Adası yönüne gitmeye başladı. Akıntının da etkisiyle bot kıyıdan 1 mil kadar uzaklaştı.

Bir süre sonra su almaya başlayan üç kişilik bottaki çocuklardan 2'si suya düştü. İyi yüzme bilen çocuklar bota tutunarak, yardım beklemeye başladı.

Bu sırada bölgeden geçen bir yattakiler çocukları fark edip durumu Sahil Güvenliğe bildirdi.

Yatın personeli bir yandan da zodyak botla yanlarına gittiği çocukları kurtarıp, kıyıya getirdi.

Bu sırada bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, çocukların kurtarıldığını görünce rahat nefes aldı.

 

'Hava kararınca korktuk'

 

Yaşadıkları 1 saatlik korku dolu anları anlatan çocuklardan Elmas Dampalıpar, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Heyecanlanmadık ama hava kararmaya başladığı için korkuyorduk. Çünkü karanlık olduğu zaman bizi denizde bulamazlardı. Uzaktan geçen yatlara el sallayıp, sesimizi duyurmaya çalıştık sonunda bizi gördüler. Sahil Güvenlik, 'Bir daha böyle bir şey yaparsanız ceza yazarız' diyerek, bizi uyardı. Hata yaptığımızın farkındayız. Ama bu bize ders oldu. Tesadüfen de olsa kurtulduk" dedi.

Evleri plajın yakınında olan ailelerin çocukları kurtulduktan sonra olaydan haberleri olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

çocukdenizbodrumbot

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24