Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı; 1 ölü

İstanbul Kadıköy , 1. çevreyolu bağlantı yolunda meydana gelen kazada, lastiğin patlaması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerin otomobile ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Saat 04:15 sıralarında meydana gelen kazada, Cem Yücel yönetimindeki otomobil, lastiğinin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.



Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil savrularak yolun sağ kısmındaki bariyerlere çarptı. Bariyerden seken otomobile Hasanpaşa-Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyer ok gibi saplandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından sürücü Cem Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sebebiyle Fikirtepe ayrımı bir süre trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.