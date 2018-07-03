T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lastiği patlayan minibüs takla attı; sürücü yaralandı

Mustafa ULUSOY/BAYAT (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Bayat ilçesinde lastiği patlayan minibüsün takla atıp tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

03 Temmuz 2018 13:26

Mustafa ULUSOY/BAYAT (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Bayat ilçesinde lastiği patlayan minibüsün takla atıp tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. 
Kaza, Bayat ilçesi Hacıbayram köyü mevkisinde meydana geldi. Çankırı yönünden İskilip yönüne giden D.E. (62) yönetimindeki 05 NC 810 plakalı minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Minibüs, takla atarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü D.E. yaralandı. D.E., çağırılan ambulansla Bayat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Egitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa ULUSOYBAYATDHABayatHacıbayramNCMinibüstaklaKazadaDevlet HastanesiErol Olçok EgitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24