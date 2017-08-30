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Lastiği patlayan minibüs devrildi: 7 yaralı

SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi'nde, sağ arka lastiği patlayan minibüsün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı

30 Ağustos 2017 22:07

SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi\'nde, sağ arka lastiği patlayan minibüsün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 BA 6619 plakalı minibüs, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri ambulanslarla hastanelere götürülerek acil servislerde tedaviye alındı.

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