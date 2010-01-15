Lastiği getir 2 TL'yi kap

Cizre polisi gösterilerde lastik yakılmasının önüne geçebilmek için ilginç bir yöntem buldu. Polis, lastik başına 2 TL ödeme yapacağını duyurunca, çocuklar 400 lastiği getirip emniyete teslim etti.



Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, özellikle şubat ve mart aylarında artan yasadışı gösterilerde çevreyi kirleten lastik yakma eylemlerinin önüne geçebilmek için ilginç bir önlem aldı. Polis eski araç lastiği getiren her çocuğa, lastiklerin büyüklüğüne göre 1 - 3 lira verileceğini duyurunca ilçede yarış başladı.



Mahalle ve sokaklara dağılan çocuklar, buldukları lastikleri yuvarlayarak emniyete götürdü. Emniyet mensupları da çocuklara paralarını hemen ödedi. Lastikler emniyetin bahçesinde toplandı. Çocuklar paralarını almak için zaman zaman kuyruk oluşturdu.



Cizre’de kaymakamlığın çevre kirliliği yaratmaması ve yasadışı gösterilerde yakılmasını önlemek amacıyla Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla başlattığı kampanyada dün akşama kadar 400 lastik toplandı. Emniyete lastik getiren çocuklara ödenen paranın da 800 lirayı bulduğu öğrenildi.





2 TL ödeniyor



Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, lastik toplamaya ilişkin duyuruyu sadece bir mahallede yaptıklarını, diğer mahallelerde de duyuru yapılmasının ardından getirilen lastik sayısının artacağını belirtti.

Cizre Emniyet Müdürü Aydın Akkoca, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle, cadde ve ara sokaklara gelişigüzel atılmış lastiklerin görüntü kirliliğine neden olduğu gibi, yakıldığı zaman da çevre kirliliği oluşturduğunu söyledi.



Bu kirlilikten dolayı vatandaşların şikâyetçi olduğunu belirten Akkoca, “Vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda böyle bir karar aldık. Mahalle muhtarlarıyla da görüşüp emniyete getirilecek olan her lastik başına 2 TL ödeme yapıyoruz. Bu sayede bu görüntü kirliliğini ve çevre kirliliğini ortadan kaldırmayı düşünüyoruz” dedi.