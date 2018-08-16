LASK Linz - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

LİNZ,(DHA)

Beşiktaş\'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda rövanş karşılaşmasında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile oynayacağı maçın ilk 11\'leri belli oldu.

Linzer Stadyumu\'nda saat 20:45\'te başlayacak mücadeleyi Karadağ Futbol Federasyonu\'ndan Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic\'in yardımcılıklarını ise Jovica Tatar ve Aleksandar Djikanovic yapacak.

Mücadelede ilk 11\'ler şu şekilde:

LASK LINZ: Schlager, Ramsebner, Trauner, Pogatetz, Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann, Goiginger, Sa, Tetteh

BEŞİKTAŞ: Tolga - Adriano, Pepe, Roco, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Larin