Las Vegas'taki katliamda hayatını kaybedenlerin hikâyeleri

ABD'nin Las Vegas kentinde Stephen Paddock'un açtığı ateşle ölen saldırı kurbanlarının kimlikleri yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Olay sırasında mesaide olmayan bir polis memuru ölenler arasındaydı. Las Vegas Review Journal'e konuşan bir arkadaşı polis memurunu, geçmişte orduda da görev yapan ve gençlere futbol koçluğu görevini de yürüten 34 yaşındaki Charleston Hartfield olarak tanımladı.

Tenessean gazetesi de kurbanlardan birinin 29 yaşındaki Sonny Melton olduğunu duyurdu. Eşi Heather, Sonny Melton'ın ateş açılmaya başlandığı an kendisine sarılarak hayatını kurtardığını ve sırtına aldığı mermiyle öldüğünü belirtti.

Batı Virginialı kadın kurbanDenise Burditus da eşi Tony ile birlikte festivaldeydi. Tony daha sonra Facebook'ta eşinin kollarında öldüğünü yazdı.

California, Manhattan Beach'ten festivale katılan özel eğitim öğretmeni Sandy Casey de sırtından vurularak öldü. Casey, nişanlısı Christopher Willemse ile birlikte konserdeydi.

Güney California'dan 28 yaşındaki Chris Roybal ABD Donanması'nda görev yapıyordu ve Afganistan'dan yeni dönmüştü. Konserde annesiyle beraberdi ancak ayrılmışlardı ve oğlunu bulmak için ateşin açıldığı yöne doğru koştu. Anne NBC4'e yaptığı açıklamada "Çatışmaya gidip yara almadan geri döndü sonra bir konsere gitti ve öldü" dedi.

Californialı inşaat ustası Thomas Day, dört çocuğuyla birlikte konserdeydi ve çocuklar olaydan yara almadan kurtuldu.

35 yaşındaki Hannah Ahlers üç çocuk annesiydi ve bir arkadaşı tarafından "kendisini adamış bir anne ve eş" diye tanımlandı.

Ailesi, Riverside California'dan amigo Angie Gomez'in "sıcak bir kalbi ve sevgi dolu bir ruha sahip, neşeli bir genç kız" olduğunu söyledi.

52 yaşındaki Dana Gardner San Berdardinolu bir memurdu ve "kendini işine adamış bir memur" diye tanımlandı.

Yine Californialı John Phippen'ın sırtından vurulduğu belirtildi. Phippen'in oğlu Travis de koluna mermi yarası aldı, ancak sağ kurtuldu.

The Alaska Dispath News, ölenler arasında iki Alaskalı da olduğunu bildirdi. 35 yaşındaki balıkçı Adrian Murfitt'in arkadaşlarıyla festivale gittiği ve Dorene Andrews'ün de kızlarıyla festivalde bulunduğunu belirtti. Her ikisi kurbanın da Anchorage kentinden olduğu kaydedildi.

CBC, ölenler arasında en az üç Kanadalı'nın olduğunu bildirdi.

Kanadalı kurbanlardan birinin 23 yaşındaki oto tamircisi Jordan McIldoon ve birinin de 34 yaşındaki dört çocuk annesi otobüs şöförü Jessica Klymchuk olduğu bildirildi.

CBC'ye göre ölenler arasında Alberta kentinden bir kadın daha vardı.