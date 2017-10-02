Las Vegas'ta silahlı saldırıda ölenler 50 kişiyi, yaralılar 200 kişiyi aştı (2)

(Pois açıklaması ve fotoğraf eklendi)

İstanbul, 2 Ekim (DHA) – Las Vegas polisi, ABD\'nin Las Vegas kentinde konsere düzenlenen silahlı saldırıda ölenler 50 kişiyi, yaralıların da 200 kişiyi aştığını duyurdu.

Las Vegas polisinin, ABD\'de bugüne kadar düzenlenen en kanlı silahlı saldırıya ilişkin, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, \"Bu aşamada ölenler 50 kişiyi aştı, yaralılar da 200 kişinin üzerinde\" denildi.

Polisin açıklamasında, Marilou Danley adında bir kadının, 64 yaşında bir erkek olduğu belirtilen saldırgan ile olan ilişkisinden dolayı arandığı belirtildi. Twitter hesabından Marilou Danley fotoğrafını da yayınlayan polis görenlerin haber vermesini istedi.

Polis açıklamasında ayrıca, yaralılar için kan verebilecekler için de bir çağrı yapıldı. (Fotoğraflı)